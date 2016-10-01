Медведев рассказал о новых правилах взимания налогов на прибыль для субъектов РФ

Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что российским регионам дадут право в случае увеличения поступлений налога на прибыль по сравнению с предыдущим годом оставлять этот прирост в областном бюджете.

- Предлагаем следующий подход в части налога на прибыль, который подлежит зачислению в федеральный бюджет: если такие поступления вырастают по сравнению с предыдущим периодом, прошлым годом, то этот прирост остается в распоряжении субъекта РФ, - цитирует его «Интерфакс».

По словам Медведева, субъектам РФ необходимо тщательно заниматься оптимизацией расходов и мобилизацией доходов.

- Как это делать - вам решать, в том числе используя существующую систему льгот по региональным налогам и платежам. Такое право регионам мы предоставили. Нужно реально оценить свои возможности, сохранить расходы на значимые инвестиционные и инфраструктурные проекты. Мы по линии федерального бюджета будем дополнительно поддерживать наименее обеспеченные регионы. Одновременно будем модернизировать систему дотаций. Получить их можно будет на определенных условиях - развитие экономического и налогового потенциала региона, сокращение дефицита, уменьшение долговой нагрузки. Регионы, которые предъявят еще и дополнительные темпы роста, будут поощряться специальными грантами, - отметил Медведев.

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