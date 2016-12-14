Медведев распределил между регионами 8,7 млрд рублей на ремонт дорог

Российские регионы совокупно получат на ремонт дорог 8,7 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Больше всего – 824,5 миллиарда рублей – получит Москва. Подмосковью достанется 757,6 миллиарда, Санкт-Петербургу – 418 миллиардов. В первую десятку также попали Краснодарский край, Татарстан, Ростовская, Свердловская, Самарская и Нижегородская области и Башкирия, - сообщает РИА «ФедералПресс».

Как пояснили в пресс-службе правительства, распределение основано на удельном весе грузовиков, зарегистрированных в системе «Платон».

Это позволит возместить выпадающие доходы в связи с налоговым вычетом по транспортному налогу.