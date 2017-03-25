Медведев распорядился найти дороги, которые отремонтируют за счет «Платона»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству транспорта совместно с «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ) составить перечень федеральных трасс, которые требуется отремонтировать. На это будут направлены средства, вырученные системой «Платон».

По данным агентства URA.RU, общественники вместе с чиновниками обследуют все федеральные дороги и выберут те из них, которые требуют ремонта в первую очередь.

Такое поручение Дмитрий Медведев сделал после встречи с представителями малого и среднего бизнеса в области грузовых и автомобильных перевозок, которая состоялась 23 марта.

Проект ОНФ «Карта убитых дорог» призван выявить наиболее проблемные дороги федерального значения, которые будут отремонтированы за счет средств системы «Платон».