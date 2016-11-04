Медведев призвал Трампа и Клинтон не рассказывать "страшилки" про РФ
Премьер-министр России заявил, что выборы президента являются внутренним вопросом США и предложил кандидатам не отвлекаться на внешние проблемы.
– По идее, они должны говорить о своих внутренних проблемах, а не использовать какие-то страшилки, – сказал Медведев в эфире Центрального телевидения Китая. Ведущий передачи спросил у российского премьера, почему в предвыборной кампании США кандидаты столь часто упоминают КНР и Россию.
Медведев подчеркнул, что выборы президента США являются внутренним вопросом этого государства, сообщает ТАСС.
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