Медведев призвал приготовиться жить в условиях санкций неопределенно долго

Санкции, действующие в отношении России, могут продлиться неопределенно долго, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, необходимо приготовиться жить в условиях санкций неопределенно долго, так как США и ЕС эти ограничения увековечивают, они их кодифицируют, они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые экс-президент США Барак Обама напринимал.

Медведев также не исключил, что противники России могут принять законы, которые эти санкции сделают постоянными наподобие поправки Джексона Вэника или еще покруче.

В связи с этим, по мнению премьера, России не стоит ждать скорой отмены санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью премьера телеканалу «Россия 1».