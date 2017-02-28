Медведев призвал приготовиться жить в условиях санкций неопределенно долго
Санкции, действующие в отношении России, могут продлиться неопределенно долго, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его мнению, необходимо приготовиться жить в условиях санкций неопределенно долго, так как США и ЕС эти ограничения увековечивают, они их кодифицируют, они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые экс-президент США Барак Обама напринимал.
Медведев также не исключил, что противники России могут принять законы, которые эти санкции сделают постоянными наподобие поправки Джексона Вэника или еще покруче.
В связи с этим, по мнению премьера, России не стоит ждать скорой отмены санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью премьера телеканалу «Россия 1».
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