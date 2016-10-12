Медведев призвал поддерживать ядерную отрасль

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и новый глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев провели встречу, на которой премьер заявил, что отечественный ядерный комплекс должен сохранить лидирующие позиции в мире, как в сфере энергетики, так и в оборонной составляющей.

Медведев отметил, что за последние годы в отрасли произошло много хороших изменений, сформирован объемный портфель заказов, выросли объемы строительства как в России, так и за рубежом. Глава правительства выразил надежду, что руководству «Росатома» удастся поддержать достигнутые показатели, сообщает «ТВ Центр».

- Очевидно, что мы стояли у истоков этой отрасли и в энергетическом и в оборонном назначении и сейчас имеем очень высокие мировые показатели. Самое главное их не растерять, постараться конвертировать современные технологические достижения, современные инновационные подходы в развитие отрасли так, чтобы наш ядерный комплекс - и ядерная энергетика, и оборонная составляющая оставались на самом высоком мировом уровне. Надеюсь, что у вас это получится, -сказал Медведев.