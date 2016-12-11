Медведев призвал наказать виновных в терактах в Стамбуле
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования турецкому премьеру Бинали Йылдырыму в связи с терактом в Стамбуле.
- Этому варварскому преступлению не может быть оправдания. Виновные в его совершении должны понести суровое наказание, — говорится в телеграмме российского премьера.
Кроме того, Медведев выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а всем раненым и пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
В субботу вечером террористы привели в действие два взрывных устройства у стадиона «Башикташ» с разницей в 45 секунд. Сначала заминированный автомобиль протаранил автобус с полицейскими, находившимися под трибунами, а позже смертник совершил теракт в парке рядом со стадионом, сообщает «РИА Новости».
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