Медведев призвал наказать виновных в терактах в Стамбуле

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования турецкому премьеру Бинали Йылдырыму в связи с терактом в Стамбуле.

- Этому варварскому преступлению не может быть оправдания. Виновные в его совершении должны понести суровое наказание, — говорится в телеграмме российского премьера.

Кроме того, Медведев выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а всем раненым и пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

В субботу вечером террористы привели в действие два взрывных устройства у стадиона «Башикташ» с разницей в 45 секунд. Сначала заминированный автомобиль протаранил автобус с полицейскими, находившимися под трибунами, а позже смертник совершил теракт в парке рядом со стадионом, сообщает «РИА Новости».