Медведев призвал аграриев использовать эмбарго в своих интересах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что иллюзии об отмене санкций являются призрачными. По его словам, российским аграриям следует воспользоваться режимом ограничений для собственного развития.

По поводу санкций Медведев отметил: "Очевидно, что это надолго". Он подчеркнул, что не стоит надеяться на "чужие выборы", сообщает ТАСС. Глава кабинета министров считает, что для работников сельского хозяйства РФ складываются благоприятные условия.

Медведев пообещал поддержать аграриев и подчеркнул, что в любых условиях мы будем кормить себя сами". Премьер РФ также напомнил, что в этом году Россия собрала рекордный урожай зерна.