Медведев признал размер МРОТ запредельно низким
Глава правительства России Дмитрий Медведев считает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России запредельно низким.
Он заявил, что с 1 июля МРОТ будет повышен с нынешних 7,5 тысячи до 7,8 тысячи рублей, а в течение двух лет сравняется с прожиточным минимумом.
«Это сделать нужно обязательно, потому что у нас, к сожалению, минимальная зарплата в стране низкая, прожиточный минимум требует корректировки, но они хотя бы должны быть одинаковые», - цитирует премьер-министра RNS.
Ранее сообщалось, что Медведев поручил МЭР, Минфину и Минтруду подготовит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума.
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