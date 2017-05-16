Медведев признал размер МРОТ запредельно низким

Глава правительства России Дмитрий Медведев считает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России запредельно низким.

Он заявил, что с 1 июля МРОТ будет повышен с нынешних 7,5 тысячи до 7,8 тысячи рублей, а в течение двух лет сравняется с прожиточным минимумом.

«Это сделать нужно обязательно, потому что у нас, к сожалению, минимальная зарплата в стране низкая, прожиточный минимум требует корректировки, но они хотя бы должны быть одинаковые», - цитирует премьер-министра RNS.

Ранее сообщалось, что Медведев поручил МЭР, Минфину и Минтруду подготовит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума.