Медведев принял меры для защиты прав дольщиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о защите прав участников долевого строительства.

На заседании кабмина он разъяснил, что поручил Минстрою организовать специальный фонд, который будет защищать права дольщиков. Начиная с 1 января 2017 года, застройщики будут обязаны отчислять в него взносы в размере одного процента от планируемой стоимости строительства, передает «Интерфакс».

Собранные таким образом средства будут направляться на достройку незавершенного жилья. Если же это будет признано нецелесообразным, фонд будет возмещать дольщикам понесенные убытки.

Управление фондом по защите прав дольщиков поручат АИЖК.