Медведев принял меры для защиты прав дольщиков
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о защите прав участников долевого строительства.
На заседании кабмина он разъяснил, что поручил Минстрою организовать специальный фонд, который будет защищать права дольщиков. Начиная с 1 января 2017 года, застройщики будут обязаны отчислять в него взносы в размере одного процента от планируемой стоимости строительства, передает «Интерфакс».
Собранные таким образом средства будут направляться на достройку незавершенного жилья. Если же это будет признано нецелесообразным, фонд будет возмещать дольщикам понесенные убытки.
Управление фондом по защите прав дольщиков поручат АИЖК.
Следующая новость Ученые нашли средство от депрессии
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии