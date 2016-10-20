Медведев представил новых министров правительству цитатой интернет-мема

Премьер-министр Дмитрий Медведев официально представил российскому правительству нового министра спорта Павла Колобкова и вице-премьера Виталия Мутко, разбавив официальную речь знаменитым мемом.

Свое выступление перед аудиторией Медведев начал с цитаты экс-министра спорта: «Как некоторые мои коллеги говорят, лет ми спик фром май харт ин рашн. Прежде чем мы начнем заседание правительства, естественно, должен еще раз представить вам наших коллег – и старых и новых».

Фраза, которую процитировал премьер, употребил в своей речи Виталий Мутко, когда обратился к исполкому ФИФА с предложением провести чемпионат мира по футболу 2018 в России. Некоторые другие выступления бывшего министра спорта также запомнились интернет-сообществу России и стали визитной карточкой Мутко – мемом, благодаря привычке экс-министра спорта разбавлять свою речь фразами на английском языке.

Медведев также отметил, что президент Владимир Путин поддержал новые назначения и попросил членов правительства оказать максимальную поддержку, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Персоны: Медведев
Организации: Правительство
Следующая новость Жулиано и Кокорин включены УЕФА в тройку лучших футболистов Лиги Европы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО