Медведев представил новых министров правительству цитатой интернет-мема

Премьер-министр Дмитрий Медведев официально представил российскому правительству нового министра спорта Павла Колобкова и вице-премьера Виталия Мутко, разбавив официальную речь знаменитым мемом.

Свое выступление перед аудиторией Медведев начал с цитаты экс-министра спорта: «Как некоторые мои коллеги говорят, лет ми спик фром май харт ин рашн. Прежде чем мы начнем заседание правительства, естественно, должен еще раз представить вам наших коллег – и старых и новых».

Фраза, которую процитировал премьер, употребил в своей речи Виталий Мутко, когда обратился к исполкому ФИФА с предложением провести чемпионат мира по футболу 2018 в России. Некоторые другие выступления бывшего министра спорта также запомнились интернет-сообществу России и стали визитной карточкой Мутко – мемом, благодаря привычке экс-министра спорта разбавлять свою речь фразами на английском языке.

Медведев также отметил, что президент Владимир Путин поддержал новые назначения и попросил членов правительства оказать максимальную поддержку, сообщает «Интерфакс».