Медведев предсказал рост российской экономики в 2017 году

Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что в начале следующего года в России зафиксируют рост ВВП страны.

- Мы исходим из того, что в конце года негативные тренды, которые формировались в нашей экономике на протяжении последних двух-трех лет, себя исчерпают, и благодаря мерам, которые правительство предпринимало, и благодаря общему оздоровлению ситуации», - сказал Медведев в интервью программе «Воскресное Время» Первого канала.

По его словам, в начале 2017 года общественность увидит положительную динамику.

- Уже в начале следующего года мы выйдем на относительно небольшие параметры экономического роста, то есть роста валового внутреннего продукта, - сказал Медведев.

Премьер добавил, что другие макроэкономические условия «остаются очень неплохие». Он имел в виду низкий государственный долг, значительные объемы золотовалютных резервов, сопоставимые с первой десяткой стран мира.

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