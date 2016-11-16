Медведев предложил переименовать кофе «американо» в «русиано»

Во время церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета глава Кабинета министров РФ Дмитрий Медведев в шутку предложил переименовать кофе «американо» в «русиано».

- Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит! Русиано лучше, — цитирует РИА «Новости» обращение Медведева к одному из участников заседания.

Глава российского правительства поблагодарил белорусских коллег за конструктивизм при обсуждении базовых договоренностей.