Медведев предложил переименовать кофе «американо» в «русиано»
Во время церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета глава Кабинета министров РФ Дмитрий Медведев в шутку предложил переименовать кофе «американо» в «русиано».
- Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит! Русиано лучше, — цитирует РИА «Новости» обращение Медведева к одному из участников заседания.
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