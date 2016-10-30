Медведев поздравил сотрудников пассажирского транспорта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

В поздравительной телеграмме премьер отметил, что работники транспорта не только перевозят пассажиров, но доставляют грузы в в магазины, школы и детские сады, аптеки и больницы, в строительные организации, в банки и на почту. "Ваш труд особенно нужен в отдалённых регионах России, где вы, часто в суровых климатических условиях, обеспечиваете связь с Большой землёй", – подчеркнул Медведев.

В поздравлении премьер-министр пожелал работникам и ветеранам здоровья и успехов. Медведев уверен, что профессиональное мастерство и взаимовыручка будут направлены на повышение качества работы транспорта.