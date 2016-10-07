Медведев поздравил Путина с 64-летием

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил президента РФ Владимира Путина с 64-летием.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Ранее руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что свой день рождения глава государства проведет в кругу близких и не будет принимать участия в публичных мероприятиях.