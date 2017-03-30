Медведев посоветовал главе Минсельхоза Ткачеву «ставить будильник в разные места»

Глава Кабинета министров РФ Дмитрий Медведев сделал выговор главе Минсельхоза Александру Ткачеву за опоздание к началу заседания правительства.

- Кто не участвует в Арктическом форуме - большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места, - цитирует Медведева «Интерфакс».

После этих слов Медведев открыл заседание правительства.

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