Медведев посоветовал главе Минсельхоза Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Глава Кабинета министров РФ Дмитрий Медведев сделал выговор главе Минсельхоза Александру Ткачеву за опоздание к началу заседания правительства.
- Кто не участвует в Арктическом форуме - большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места, - цитирует Медведева «Интерфакс».
После этих слов Медведев открыл заседание правительства.
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