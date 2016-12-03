Медведев поручил принять меры по погашению задолженностей по зарплате

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил ведомствам провести оценку ситуации с выплатой зарплат и при выявлении случаев задолженности, принять меры к по ее погашению.

Поручение отдано главам Минэнерго, Минсельхоза, Минстроя, Минкомсвязи, Минобороны, Минобрнауки, Минздрава и Минкультуры России. В сообщении на сайте кабмина отмечается, что для погашения задолженностей по зарплате могут применяться различные меры, включая привлечение к ответственности руководителей организаций, задолжавших работникам.

О результатах главы указанных ведомств должны проинформировать Минтруд до 25 января 2017 года.