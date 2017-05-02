Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума

Правительство РФ до 20 мая подготовит проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Соответствующее поручение дал Минтруду и Минфину премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В 2016 году МРОТ увеличивали дважды, сейчас он составляет 7,5 тысячи рублей, а с 1 июля повысится до 7,8 тысячи рублей.

По словам Медведева, в ближайшие несколько лет минимальный размер оплаты труда должен составить около 11 тысяч рублей, сообщает «РИА Новости».

По прогнозу министра экономического развития Максима Орешкина, в 2020 году количество бедных россиян может уменьшиться на 2,2 процента. Согласно анализу ведомства, уже в этом году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизится до 12,9 процента с существующих 13,5 процента.

Правительство установило прожиточный минимум по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9691 рубль, что на 2 процента меньше, чем в третьем квартале того же года. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10466 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей.