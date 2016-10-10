Медведев пообещал оставить прежней цену на газ для Белоруссии

Существующая цена на газ для Белоруссии не подлежит корректировке, она останется прежней. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

- У нас, к сожалению, за последнее время накопились проблемы во взаимоотношениях с Белоруссией в нефтегазовой сфере. Из-за неполной оплаты того газа, который поставляется Белоруссии, возник долг, который продолжает расти, - цитирует Медведева «Интерфакс».

По словам главы российского правительства, сложившуюся ситуацию нельзя назвать нормальной.

- Чтобы не было неправильных интерпретаций, еще раз хотел бы акцентировать внимание, что цена на поставляемый в Белоруссию газ остается прежней, рассчитывается по существующей формуле, никакой корректировки не произведено. Но необходимо погасить задолженность, для того чтобы восстановить нормальные хозяйственные отношения. Надеюсь, это белорусские партнеры понимают и все сделают, - подчеркнул Медведев.

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