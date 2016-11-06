Медведев показал премьеру Китая красоты Эрмитажа
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетили крупнейший музей России - Эрмитаж. Они успели осмотреть экспонаты в семи залах.
Ли Кэцян прибыл сегодня в Петербург с визитом. Основные переговоры в рамках 21-й регулярной встречи глав правительств России и Китая состоятся в северной столице завтра, сообщает ТАСС.
Они начнутся в Константиновском дворце в Стрельне с беседы премьеров в узком составе, затем продолжатся с участием делегаций. С российской стороны в мероприятии будут участвовать ряд вице-премьеров и министров, а также представители крупного бизнеса, в том числе - главы РЖД, "Роснефти", "Газпрома", "Росатома".
Следующая новость Роналду будет играть за «Реал» до 2021 года
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии