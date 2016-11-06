Медведев показал премьеру Китая красоты Эрмитажа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетили крупнейший музей России - Эрмитаж. Они успели осмотреть экспонаты в семи залах.

Ли Кэцян прибыл сегодня в Петербург с визитом. Основные переговоры в рамках 21-й регулярной встречи глав правительств России и Китая состоятся в северной столице завтра, сообщает ТАСС.

Они начнутся в Константиновском дворце в Стрельне с беседы премьеров в узком составе, затем продолжатся с участием делегаций. С российской стороны в мероприятии будут участвовать ряд вице-премьеров и министров, а также представители крупного бизнеса, в том числе - главы РЖД, "Роснефти", "Газпрома", "Росатома".

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