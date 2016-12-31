Медведев пожелал россиянам любви и благополучия
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с наступающим Новым годом. Глава правительства произнес теплые слова о любви, согласии и благополучии.
Несмотря на зимнюю погоду, Новый год – это всегда очень теплый и уютный праздник, сказал премьер. "В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее. И конечно желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано", - отметил Медведев.
Глава правительства выразил надежду, что все пожелания обязательно сбудутся и осуществляться самые заветные мечты россиян, близкие люди будут здоровы, а в домах будут царить любовь и согласие.
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