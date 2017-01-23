Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 5,4 процента в 2017 году

Выступая на встрече со своими заместителями, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление об индексации с 1 февраля пенсий для неработающих пенсионеров на 5,4 процента.

- Как я и обещал, в этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий, а страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, он составил 5,4 процента, - цитирует Медведева ПРАЙМ.

По словам главы Кабинета министров, средства на индексацию были заложены в закон о бюджете Пенсионного фонда России. Планируется, что в общей сложности на эти цели будет потрачено 230 миллиардов рублей.

Как отметила вице-премьер правительства Ольга Голодец, курирующая социальный блок, подготовка к индексации пенсий находится на завершающей стадии: два постановления Кабинета министров подписаны.

- На основании этих документов ПФР перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсий по старости и инвалидности. Это коснется 31,4 миллиона неработающих пенсионеров. В 2017 году средний размер пенсии в РФ достигнет 13620 рублей. Таким образом, величина пенсий превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60 процентов, - заявила Голодец.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий в России в 2017 году будет проведена на уровень фактической инфляции 2016 года в два приема. Глава Минфина Антон Силуанов осенью заявлял, что это - требование закона, и в 2017 году оно будет выполнено при любом уровне инфляции.