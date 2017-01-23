Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 5,4 процента в 2017 году

Выступая на встрече со своими заместителями, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление об индексации с 1 февраля пенсий для неработающих пенсионеров на 5,4 процента.

- Как я и обещал, в этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий, а страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, он составил 5,4 процента, - цитирует Медведева ПРАЙМ.

По словам главы Кабинета министров, средства на индексацию были заложены в закон о бюджете Пенсионного фонда России. Планируется, что в общей сложности на эти цели будет потрачено 230 миллиардов рублей.

Как отметила вице-премьер правительства Ольга Голодец, курирующая социальный блок, подготовка к индексации пенсий находится на завершающей стадии: два постановления Кабинета министров подписаны.

- На основании этих документов ПФР перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсий по старости и инвалидности. Это коснется 31,4 миллиона неработающих пенсионеров. В 2017 году средний размер пенсии в РФ достигнет 13620 рублей. Таким образом, величина пенсий превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60 процентов, - заявила Голодец.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий в России в 2017 году будет проведена на уровень фактической инфляции 2016 года в два приема. Глава Минфина Антон Силуанов осенью заявлял, что это - требование закона, и в 2017 году оно будет выполнено при любом уровне инфляции.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Персоны: Медведев
Организации: Правительство
Следующая новость Активистка FEMEN заявила о распаде движения

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО