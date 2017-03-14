Медведев отсутствует на заседании правительства у президента РФ из-за гриппа

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заболел гриппом и поэтому не может присутствовать на заседании правительства. Об этом собравшимся сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу.

- Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли, - цитирует Путина «Интерфакс».

В то же время министр здравоохранения Вероника Скворцова, присутствующая на заседании, пообещала, что эпидемия гриппа, сохраняющаяся в пяти регионах РФ, полностью завершится во второй половине апреля.

- По всем прогнозам грипп уйдет полностью где-то во второй половине апреля текущего года, - сказала Скворцова.

По ее словам, на сегодняшний день превышение эпидемиологического порога остается лишь в пяти регионах: два из них в центральном федеральном округе, еще три в сибирском.