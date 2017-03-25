Медведев отдал аэропорт «Ясный» Сахалинской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился передать аэропорт «Ясный» на острове Итуруп в собственность Сахалинской области.

Соответствующий документ разместили на сайте кабмина. В нем говорится: «Подписанным распоряжением утверждена передача в собственность Сахалинской области находящихся в федеральной собственности объектов, составляющих имущественный комплекс аэропорта «Ясный».

Аэропорт был построен в 2014 году в рамках федеральной программы по социально-экономическому развитию Курильских островов на 2007-2015 годы. В октябре 2015 года он получил наименование «Ясный». Прежде для авиасообщения с островом использовался военный аэродром «Буревестник», однако он расположен в менее удобном с точки зрения погоды месте. По этой причине раньше пассажирские рейсы были нерегулярными, сообщает РИА Новости.