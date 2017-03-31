Медведев отчитался о доходах в 2016 году

Пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова сообщила, что глава Кабинета министров Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год.

- Все члены правительства в соответствии с законодательством подали декларации о доходах, в течение месяца после соответствующей проверки они будут опубликованы на сайте Кабинета министров, - цитирует Тимакову ТАСС.

Высокопоставленные государственные служащие обязаны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах жен или мужей и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

В 2015 году самым состоятельным членом правительства стал Год министр РФ по работе с Открытым правительством Михаил Абызов, заработавший более 455,5 миллиона рублей. Его доходы оказались почти в 52 раза выше, чем доходы Медведева (8,77 миллиона рублей).