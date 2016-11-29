Медведев освободил от занимаемой должности заместителя главы Росмолодежи Чуева

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергей Чуев освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Освободить Чуева Сергея Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе», – цитирует текст указа РИА «ФедералПресс».

Пост заместителя главы Росмолодежи Чуев занимал с 2014 года, до этого, с сентября 2013 года по апрель 2014 года, он являлся руководителем «Роспатриотцентра», который был создан Министерством образования РФ в 2002 году для формирования у детей и молодежи высокого патриотического сознания.