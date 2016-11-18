Медведев освободил от должности заместителя главы Росимущества Потапова
Распоряжением председательства правительства РФ Дмитрия Медведева Павел Потапов освобожден от должности заместителя главы Росимущества.
Соответствующий документ опубликован на Портале правовой информации.
«Освободить Потапова Павла Алексеевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по его просьбе», - говорится в распоряжении за подписью Медведева.
Ранее глава Кабинета министров освободил от должности главы Росимущества Ольгу Дергунову и назначил на этот Дмитрия Пристанскова.
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