Медведев останется председателем «Единой России»
Председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов предложил переизбрать премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на пост председателя партии.
- Только что на заседании высшего совета и генерального совета Грызлов предложил Медведева на пост председателя партии,- цитирует «РИА Новости» слова источника.
Отмечается, что Медведев также выступит с речью на сегодняшнем заседании высшего и генерального советов партии.
Съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве 21-22 января.
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