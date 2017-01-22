Медведев останется председателем «Единой России»

Председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов предложил переизбрать премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на пост председателя партии.

- Только что на заседании высшего совета и генерального совета Грызлов предложил Медведева на пост председателя партии,- цитирует «РИА Новости» слова источника.

Отмечается, что Медведев также выступит с речью на сегодняшнем заседании высшего и генерального советов партии.

Съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве 21-22 января.

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