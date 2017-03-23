Медведев опроверг информацию о своей болезни
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опроверг информацию о своей болезни, выступая перед представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок.
В начале встречи премьера поздравили с выздоровлением, после чего он сообщил, что не был болен.
«Да я и не болел», — цитирует «РИА «Новости» слова Медведева.
14 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом. Так он объяснил его отсутствие на совещании правительства.
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