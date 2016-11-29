Медведев объявил о прекращении дискуссии о температуре воды в системе отопления

Выступая перед работниками Стойленского ГОКа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что дискуссия о понижении температуры воды в системе горячего водоснабжения закрыта.

- Действительно, такая информация была опубликована, но сразу хочу сказать, что таких решений нет. Я собирал специалистов, экспертов и коллег в правительстве, которые отвечают за это направление, и общий вывод такой: делать этого не следует. Иными словами, изменения в СанПиН мы принимать не будем, менять температуру не будем, все останется как есть сегодня, - цитирует Медведева «Интерфакс».

Ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой снизить температуру горячей воды в жилых домах с 60 до 50 градусов, чтобы снизить тарифы на отопление и горячее водоснабжение. Однако в Министерстве экономического развития РФ заявили, что эта мера не повлияет на тарифы.