Медведев обвинил Трампа в несамостоятельности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обвинил президента США Дональда Трампа в несамостоятельности из-за удара по авиабазе в Сирии.

«Своей военной акцией администрация президента США доказала и свою несамостоятельность, свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи новый президент», — написал Медведев на своей странице с социальной сети Facebook.

Он также напомнил, что Вашингтон нарушил собственные процедуры, обязывающие оповещать конгресс перед проведением военных акций.

«Все. Остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом – ИГИЛ («Исламским государством») (запрещена в РФ - ред.) администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН», - заявил российский премьер.

Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, в которой США обвинили власти Сирии, сообщает «РИА Новости».

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