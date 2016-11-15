Медведев обсудил с Путиным задержание Улюкаева

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже обсудил задержание министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева с главой страны Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе кабмина.

- Глава правительства считает, что необходимо провести самое тщательное расследование этого дела, - подчеркнули в пресс-службе.

Глава Минэкономразвития был задержан в ночь на 15 ноября при получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вымогал 2 миллиона долларов за положительную оценку со стороны Минэкономразвития сделки по продаже госпакета акций «Башнефти» компании «Роснефть». Министр находился в разработке ФСБ более года, сообщает ТАСС.