Медведев обсудил с Путиным задержание Улюкаева
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже обсудил задержание министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева с главой страны Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе кабмина.
- Глава правительства считает, что необходимо провести самое тщательное расследование этого дела, - подчеркнули в пресс-службе.
Глава Минэкономразвития был задержан в ночь на 15 ноября при получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вымогал 2 миллиона долларов за положительную оценку со стороны Минэкономразвития сделки по продаже госпакета акций «Башнефти» компании «Роснефть». Министр находился в разработке ФСБ более года, сообщает ТАСС.
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