Медведев обещает серьезную борьбу на президентских выборах

Борьба на предстоящих президентских выборах в РФ будет серьезной, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2016 год.

При этом он дал обещание, что власть не будет отвлекаться на спекуляции и пустые конфликты. «Мы никогда не превращали политическую борьбу в войну, и делать этого не будем», - цитирует «Интерфакс» слова Медведева.

Он добавил, что сейчас трудностей хватает и без этого, а пустые конфликты идут на руку только тем, кого вряд ли заботит то, как будет жить Россия.

«Конечно, это не значит, что у нас не может быть разногласий, и наши с вами споры касаются лишь методов достижения главной цели. А цель у нас общая - развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь», - сказал премьер.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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