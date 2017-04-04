Медведев назвал пособников террористов «уродами»
Глава правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал теракт в метро Санкт-Петербурга.
Он отметил, что подобные преступления не готовятся в одиночку, поэтому властям следует уделить особое внимание борьбе с пособниками террористов.
«Всегда есть большое количество различного рода пособников, всяких уродов, которые занимаются промывкой мозгов и, по сути, предлагают совершить террористический акт. Мы этим займемся вместе с нашими коллегами», - цитирует премьера РИА «Новости».
Медведев также добавил, что правоохранительные органы совместно со спецслужбами делают все возможное для того, чтобы найти всех виновных в произошедшем.
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