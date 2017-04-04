Медведев назвал пособников террористов «уродами»

Глава правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал теракт в метро Санкт-Петербурга.

Он отметил, что подобные преступления не готовятся в одиночку, поэтому властям следует уделить особое внимание борьбе с пособниками террористов.

«Всегда есть большое количество различного рода пособников, всяких уродов, которые занимаются промывкой мозгов и, по сути, предлагают совершить террористический акт. Мы этим займемся вместе с нашими коллегами», - цитирует премьера РИА «Новости».

Медведев также добавил, что правоохранительные органы совместно со спецслужбами делают все возможное для того, чтобы найти всех виновных в произошедшем.