Медведев назвал отношения России и США «упавшими ниже плинтуса»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что отношения России и США "упали ниже плинтуса". Произошло это по вине Вашингтона, так полагает глава правительства.
"К сожалению, из-за того, что произошло на Украине, благодаря стараниям администрации президента Обамы, эти отношения упали, что называется, ниже плинтуса, они стали совсем низкими", - заявил председатель правительства в интервью Второму телеканалу Израиля.
Медведев напомнил, что у Москвы и Вашингтона были и вполне приличные периоды во взаимоотношениях, и общие задачи.
Премьер назвал как примеры таких отношений договор об ограничении стратегических наступательных вооружений и урегулирование ситуации вокруг Ирана, сообщает ТАСС.
Следующая новость В Москве избили фельдшера скорой помощи
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии