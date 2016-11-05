Медведев назвал отношения России и США «упавшими ниже плинтуса»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что отношения России и США "упали ниже плинтуса". Произошло это по вине Вашингтона, так полагает глава правительства.

"К сожалению, из-за того, что произошло на Украине, благодаря стараниям администрации президента Обамы, эти отношения упали, что называется, ниже плинтуса, они стали совсем низкими", - заявил председатель правительства в интервью Второму телеканалу Израиля.

Медведев напомнил, что у Москвы и Вашингтона были и вполне приличные периоды во взаимоотношениях, и общие задачи.

Премьер назвал как примеры таких отношений договор об ограничении стратегических наступательных вооружений и урегулирование ситуации вокруг Ирана, сообщает ТАСС.