Медведев назвал итоги выборов в России показателем политической стабильности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал результаты прошедших в сентябре парламентских выборов показателем политической стабильности. Глава правительства также напомнил об огромной ответственности победившей партии.

«Тот результат, который мы получили, это не только показатель политической стабильности, не только победа для «Единой России», но и большие возможности, и прежде всего это, конечно, огромная ответственность перед людьми, которые нам поверили», - приводит слова Медведева, сказанные на Международном инвест-форуме, РИА Новости.

Выборы депутатов Госдумы России прошли 18 сентября по смешанной системе. По итогам голосования в нижней палате парламента представлены шесть партий. У «Единой России» - конституционное большинство и 343 мандата, у КПРФ — 42 мандата, ЛДПР получила 39 мест, «Справедливая Россия» — 23, по одному мандату удалось получить «Родине» и «Гражданской платформе».