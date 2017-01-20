Медведев назвал главную ошибку политики Обамы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что главная ошибка, которую допустила администрация президента США Барака Обамы, - разрушение отношений с Россией.

Медведев отметил, что к концу президентства Обамы российско-американские отношения окончательно деградировали, сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на Facebook премьера.

Кроме того, глава правительства РФ обратил внимание на нехватку ответственности у администрации Обамы при решении политических вопросов.

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Места: Россия, США
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