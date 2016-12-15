Медведев назвал антироссийской развернутую в мире спорта антидопинговую кампанию

Российским властям было известно о том, что тема допинга станет одним из рычагов давления на РФ в сложившейся политической ситуации, поэтому неудивительно, что развернувшаяся в мире борьба за чистоту спортивных рядов вылилась в итоге в антироссийскую кампанию. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в Останкино.

- Антидопинговая кампания превратилась в антироссийскую кампанию – это абсолютно точно, нам об этом намекали, говорили на разных уровнях, что это будет использовано против вас с учетом общей политической ситуации, сложившейся вокруг России. Есть повод нас в чем-то упрекать, конечно, есть. Есть поводы упрекать другие страны – тоже есть, но кампания развернута только против наших спортсменов и вот против нашего государства, — цитирует Медведева РИА «Новости».

По мнению Медведева, Международный паралимпийский комитет принял совершенно аморальное решение, не допустив российских спортсменов к участию в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

- Было принято совершенно недопустимое, аморальное, на мой взгляд, решение по не допуску паралимпийцев — это, ну просто, за гранью добра и зла. Мы с вами прекрасно понимаем, кто такие паралимпийцы — это люди с ограничениями по здоровью иногда существеннейшими, послушайте, они всю жизнь на лекарствах живут! А нам говорят, что, значит, эти люди принимали какие-то недозволенные препараты. Я считаю, что это просто абсолютно аморальное было решение, — подчеркнул премьер-министр РФ.

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Места: Россия
События: допинг
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