Медведев назвал «агонией» расширение санкций Вашингтоном

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал действия уходящей администрации США.

«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией», - написал глава правительства в своем микроблоге в Twitter.

При этом он сопроводил запись аббревиатурой RIP (Rest in peace, «Покойся с миром»), которую за рубежом принято наносить на надгробия.