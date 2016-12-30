Медведев назвал «агонией» расширение санкций Вашингтоном
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал действия уходящей администрации США.
«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией», - написал глава правительства в своем микроблоге в Twitter.
При этом он сопроводил запись аббревиатурой RIP (Rest in peace, «Покойся с миром»), которую за рубежом принято наносить на надгробия.
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