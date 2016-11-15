Медведев назначил врио министра экономического развития РФ Евгения Елина
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении на должность временно исполняющего обязанности министра экономического развития РФ Евгения Елина. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.
Елин с 2013 года занимает пост заместителя министра экономического развития, - сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что глава МЭР Алексей Улюкаев в ночь с 14 на 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки на сумму два миллиона долларов, против него возбуждено уголовное дело.
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