Медведев назначил врио министра экономического развития РФ Евгения Елина

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении на должность временно исполняющего обязанности министра экономического развития РФ Евгения Елина. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.

Елин с 2013 года занимает пост заместителя министра экономического развития, - сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава МЭР Алексей Улюкаев в ночь с 14 на 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки на сумму два миллиона долларов, против него возбуждено уголовное дело.