Медведев назначил Ирину Кузнецову замглавы Минобрнауки
Новым заместителем министра образования и науки стала Ирина Кузнецова, сменив на этом посту Алексея Лопатина, который числится в составе РАН.
Такое распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.
Ранее Медведев подписал распоряжение по просьбе Лопатина, который решил продолжить свою научную деятельность, сообщает ТАСС.
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