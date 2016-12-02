Медведев назначил Ирину Кузнецову замглавы Минобрнауки

Новым заместителем министра образования и науки стала Ирина Кузнецова, сменив на этом посту Алексея Лопатина, который числится в составе РАН.

Такое распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Ранее Медведев подписал распоряжение по просьбе Лопатина, который решил продолжить свою научную деятельность, сообщает ТАСС.