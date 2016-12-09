Медведев назначил Андрея Батуркина замглавы ФНС
Андрей Батуркин назначен заместителем руководителя Федеральной налоговой службы РФ. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Документ был подписан 8 декабря, говорится на официальном сайте кабмина.
В настоящее время у главы ФНС Михаила Мишустина девять заместителей, сообщает ТАСС.
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