Медведев назначил Андрея Батуркина замглавы ФНС

Андрей Батуркин назначен заместителем руководителя Федеральной налоговой службы РФ. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Документ был подписан 8 декабря, говорится на официальном сайте кабмина.

В настоящее время у главы ФНС Михаила Мишустина девять заместителей, сообщает ТАСС.

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