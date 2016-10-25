Медведев доложил Путину о завершении работы над проектом бюджета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что председатель правительства страны Дмитрий Медведев рассказал Владимиру Путину о завершении работы над проектом бюджета и о сроках направления его в Государственную думу.

- Сейчас только что завершилась встреча с председателем правительства Медведевым. Председатель правительства информировал президента о завершении бюджетного процесса со стороны правительства и о том, когда он будет направлен в Госдуму, - отметил Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в бюджете предусмотрены средства на выполнение социальных обязательств. В некоторых случая допущена индексация.

Проект бюджета предполагает дефицит в районе 3 процентов ВВП, инфляцию – 4 процента в 2017 году.