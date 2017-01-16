Медведчук обвинил Киев в абсолютном нежелании урегулировать конфликт в Донбассе

Вместо того чтобы озаботиться реализацией Минских соглашений, власти Украины рассчитывают на внешнее решение ситуации. Такое заявление сделал лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук.

«Украинская власть ждет от зарубежных партнеров поставок летального оружия, продолжения «войны санкций», полицейских миссий и внешнего урегулирования конфликта на Украине. И это вместо того, чтобы выполнять свои обязательства, предусмотренные международно-правовым актом — «Комплексом мер по реализации Минских соглашений», включая принятие законов об амнистии, особом статусе, выборах в Донбассе и утверждение изменений в конституцию Украины», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Медведчуком в блоге на сайте движения.

По мнению политика, Киев не сумеет выполнить Минские соглашения без ведения активного прямого диалога с Донецком и Луганском.

Ранее сообщалось, что 16 января украинская сторона фактически сорвала переговоры об обмене пленными на заседании гуманитарной подгруппы в Минске. Представители ДНР и ЛНР объяснили вызывающее поведение представителей Киева отсутствием на совещании Медведчука.

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