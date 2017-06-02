Медучреждениям могут разрешить закупки без конкурса поставщиков

Российские поликлиники и больницы могут получить возможность закупать медпрепараты и оборудование без конкурса среди поставщиков.

Соответствующие поправки в законодательство предложены депутатом от «Единой России» Тамарой Фроловой. По ее словам, инициатива уже получила одобрение Минздрава и сейчас находится на рассмотрении в думском комитете по экономической политике, сообщает «Парламентская газета».

Депутат пояснила, что сейчас законодательство о контрактной системе не предусматривает возможность медучреждений осуществлять часть закупок без конкурса.

Кроме того, установленный в законе максимальный предел таких закупок, который в денежном выражении составляет 20 миллионов рублей, Фролова предлагает увеличить до 30% от общего объема. Парламентарий подчеркнула, что это нововведение будет распространяться исключительно на медицинские учреждения.