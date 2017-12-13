Медкарта будет доступна на портале Госуслуг

Россияне смогут получить доступ к своей медицинской карте на портале Госуслуг, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, в личном кабинете также будут доступны результаты анализов.

Новая опция может появиться на портале Госуслуг уже в 2018 году.

Сейчас с помощью Госуслуг помощью можно записаться к врачу или узнать, к какой поликлинике прикреплен пациент, сообщает «360».