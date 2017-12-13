Медкарта будет доступна на портале Госуслуг
Россияне смогут получить доступ к своей медицинской карте на портале Госуслуг, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
По ее словам, в личном кабинете также будут доступны результаты анализов.
Новая опция может появиться на портале Госуслуг уже в 2018 году.
Сейчас с помощью Госуслуг помощью можно записаться к врачу или узнать, к какой поликлинике прикреплен пациент, сообщает «360».
Следующая новость Роскомнадзор не собирается блокировать Twitter
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии