Медицинские вертолеты будут спасать москвичей круглосуточно
Медицинские вертолеты перешли на круглосуточный режим работы, следует из информации, опубликованной на портале мэра столицы.
В сообщении отмечается, что среднее время транспортировки пострадавших из ТиНАО до больницы, составляет 12 минут.
Из районов в пределах «старой Москвы» на эвакуацию уходит 7 минут, сообщает агентство Nation news.
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