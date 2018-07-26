Медицинские вертолеты будут спасать москвичей круглосуточно

Медицинские вертолеты перешли на круглосуточный режим работы, следует из информации, опубликованной на портале мэра столицы.

В сообщении отмечается, что среднее время транспортировки пострадавших из ТиНАО до больницы, составляет 12 минут.

Из районов в пределах «старой Москвы» на эвакуацию уходит 7 минут, сообщает агентство Nation news.