Медицинские вертолеты будут спасать москвичей круглосуточно

Медицинские вертолеты перешли на круглосуточный режим работы, следует из информации, опубликованной на портале мэра столицы.

В сообщении отмечается, что среднее время транспортировки пострадавших из ТиНАО до больницы, составляет 12 минут.

Из районов в пределах «старой Москвы» на эвакуацию уходит 7 минут, сообщает агентство Nation news.

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