В медицинские центры Подмосковья с начала года обратилось 67 тысяч новых пациентов

В 34 работающих на территории Московской области Центры здоровья с начала 2016 года первично обратились 66,8 тысячи человек.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу первого зампреда регионального правительства Ольги Забраловой.

Как подчеркнула Забралова, в подмосковное учреждение здравоохранения имеют право обращаться не только жители региона, но и все граждане России, имеющие полис ОМС.

Кроме того, в некоторых муниципалитетах Московской области есть мобильные медицинские комплексы, цель которых – работа в сельской местности. Такие комплексы имеются в Мытищах, Раменском, Ступине, Клину и Люберцах.