В медицинские центры Подмосковья с начала года обратилось 67 тысяч новых пациентов
В 34 работающих на территории Московской области Центры здоровья с начала 2016 года первично обратились 66,8 тысячи человек.
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу первого зампреда регионального правительства Ольги Забраловой.
Как подчеркнула Забралова, в подмосковное учреждение здравоохранения имеют право обращаться не только жители региона, но и все граждане России, имеющие полис ОМС.
Кроме того, в некоторых муниципалитетах Московской области есть мобильные медицинские комплексы, цель которых – работа в сельской местности. Такие комплексы имеются в Мытищах, Раменском, Ступине, Клину и Люберцах.
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