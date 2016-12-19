Мединский считает беспрецедентным решение суда Амстердама по «Скифскому золоту»

Министр культуры РФ Владимир Мединской назвал беспрецедентным решение окружного суда Амстердама вернуть Украине коллекцию «Скифского золота», переданную в Голландию на экспозицию из музеев Крыма.

- Решение голландского суда носит беспрецедентный характер, потому что речь идет о лишении музеев фактически их собственности, их коллекции, - цитирует Мединского ТАСС.

По словам министра, со времен Второй мировой войны никакие суды подобных решений не принимали.

Между тем ранее глава музеев Кремля Елена Гагарина пояснила, что музейные экспонаты являются собственностью государства, а не музеев, где они хранятся. Разрешение на вывоз коллекции может дать только Министерство культуры страны. Поскольку «Скифское золото» вывозилось на экспозицию до присоединения Крыма, то разрешение на его вывоз давал Минкульт Украины. Голландия не признает воссоединение полуострова с Россией, поэтому и приняла решение вернуть ценности правообладателю, коим считает украинскую сторону, - пояснила Гагарина.