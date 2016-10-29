Мединский и Райкин принесли извинения друг другу

Министр культуры РФ Владимир Мединский провел разговор с худруком "Сатирикона" Константином Райкиным. Собеседники принесли друг другу извинения за эмоциональность.

Как заявил заместитель министра Александр Журавский, Мединский встретился с директором "Сатирикона" Анатолием Полянкиным и обсудил с ним общие вопросы творческой деятельности, реконструкции основной сцены, а также подтвердил готовность оказать содействие театру после утверждения федерального бюджета на 2017 год, сообщает «Интерфакс».

Ранее Райкин, выступая на съезде Союза театральных деятелей, заявил об усилении цензуры в России и росте вмешательства государства в искусство. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс. Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) прокомментировал выступление Райкина, сказав: "Дьявол всегда соблазняет свободой. А под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты".

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Места: Россия
Организации: Минкультуры
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